Assalten un turista a Barcelona i li roben un rellotge de 22.000 euros

Aquesta tarda companys de paisà detecten com li roben a un home el rellotge valorat en 22.000 € a la Barceloneta. Intercepten el lladre que portava el botí i el detenim pic.twitter.com/2jGDMxHxyZ — Mossos (@mossos) August 23, 2019

Un grup de cinc o sis persones ha abordat un turista aquest divendres a la tarda a la Barceloneta i li han robat el rellotge que portava, valorat en 22.000 euros. Els fets han passat poc abans de les sis de la tarda i en aquell moment hi havia al lloc una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra, que hi ha pogut intervenir.Els agents han interceptat un dels assaltants, el que duia el rellotge robat, i l'han recuperat. El lladre, un jove de 20 anys, s'ha resistit a la detenció i tant ell com un dels mossos han patit ferides lleus. La resta de lladres han fugit. La investigació, doncs, es manté oberta amb l'objectiu de poder-los detenir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor