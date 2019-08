Un nou Bioritme omple el Pantà de Sau de música, consciència ecològica i feminisme

La música és sens dubte un element clau qualsevol festival d'estiu, malgrat que el Bioritme ha apostat des dels seus inicis per la dimensió ecològica i la reivindicació. Per tercer any consecutiu, el festival ha exhaurit les entrades, malgrat enguany l'aforament s'hagi ampliat a les 5.000 persones. A més a més, una de les novetats d'enguany és La Ruda, un espai no mixt amb diversos tallers com el d'autodefensa feminista o el de cicle menstrual. Una quarantena d'artistes nacionals i internacionals omplen fins aquest diumenge de música el Pantà de Sau. Els concerts d'aquest divendres tindran com a cap de cartell els sevillans SFDK o Roba Estesa. El festival s'allargarà fins el 25 d'agost.El portaveu del festival, Oriol Urrutia, ha explicat que el públic que va al festival té un alt perfil "repetidor". Urrutia també ha assegurat que "tant els joves com les famílies que venen solen tornar-hi".

Bioritme Festival 2019 Foto: Albert Alemany

Per poder mantenir una bona convivència entre dos tipus de públic tan diferent, un dels secrets de l'organització és la disposició de les zones on s'allotja i fa vida cadascú. Així, els adults amb criatures disposen dels seus propis espais d'acampada, amb dutxes i lavabos propis, i també tenen força definit els espais de joc per als més petits. A més, també hi ha una zona d'acampada diferenciada per a majors de 25 anys, molt més silenciosa i lluny dels escenaris.Un dels objectius és minimitzar en la mesura del possible la petjada ecològica del festival, i més tenint en compte la seva ubicació al bell mig d'un paratge natural. Urrutia ha comentat, en aquest sentit, que tots els aliments i begudes dels Bioritme són ecològiques i que s'intenta promocionar els productes locals. Un altre dels aspectes clau és la gestió dels residus. Fins i tot disposen d'una comissió que s'encarrega específicament d'aquesta tasca durant i després del festival. "Treballem tot el que podem amb els residus perquè també és raó de ser del Bioritme tenir en compte aquests aspectes", ha indicat Oriol Urrutia.Des de la comissió de la perspectiva de gènere, i més enllà del nou espai no mixt de La Ruda, s'ha treballat també en la il·luminació del festival -per evitar zones fosques en el recinte- o la introducció d'espais perquè les dones que tenen la regla i utilitzen la copa menstrual la puguin buidar còmodament.