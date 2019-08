Un motorista mor en un accident a la C-32 a Argentona

Un motorista ha mort aquest dijous després de patir un accident a l'autopista C-32, al seu pas per Argentona (Maresme). Els fets es van produir a dos quarts de nou del vespre i, tot i que l'home va ser traslladat encara amb vida a l'Hospital de Can Ruti, va acabar morint com a conseqüència de l'impacte.La víctima tenia 53 anys i era veí de Mataró. Amb aquesta ja són 114 les víctimes mortals en accident de trànsit a la xarxa interurbana de Catalunya.

