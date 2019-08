El centre sobiranista busca la llum a Poblet

L'històric monestir cistercenc de Poblet acollirà el 21 de setembre un acte de forta càrrega política , la presentació del que diversos sectors defineixen com "la proposta més ambiciosa que ha sortit del vell catalanisme". Serà una jornada de debat, una posada en comú de diverses personalitats, crítiques des del sobiranisme amb com ha evolucionat el procés i amb tota estratègia unilateral. L'encontre tindrà lloc en ple període de refundació de l'espai neoconvergent. El 20 de setembre és la data que la direcció del PDECat ha fixat per tancar el debat intern que ha de culminar amb la confluència amb JuntsxCat i la Crida i que ha continuat durant el mes d'agost . És tot l'espai del centre dreta catalanista el que està en recomposició. Als moviments dels espais que lidera Carles Puigdemont s'hi sumen els moviments dels grups sorgits de l'antiga CiU -els democristians d'Units per Avançar, els liberals de Lliures, que viuen el seu propi debat intern , els Convergents de Germà Gordó- i també els impulsors del nou partit Lliga Democràtica apleguen forces de cara a un curs polític decisiu.La notícia de la trobada ha generat tota mena d'especulacions, inclosa la possibilitat d'un primer pas per a la fundació d'un nou partit a partir de l'escissió dels moderats del PDECat. L'indret escollit permet totes les llicències històriques. Si la Convergència de Jordi Pujol va tenir el seu bressol a Montserrat, seria Poblet l'escenari d'una enèsima refundació del pal de paller? Sembla que la intenció del grup impulsor no té res a veure amb una escissió i vol ser més ambiciós. Segons un dels convidats, "la gran majoria dels qui hi participaran són persones alienes a cap partit polític" i situades en "un centre desacomplexat".El 8 d'abril passat, l'exdiputat del PDECat a Madrid Carles Campuzano va presentar el llibre Reimaginem la independència. Va estar acompanyat per l'exconseller de Territori Lluís Recoder i per Marta Pascal, excoordinadora general del PDECat i ara senadora. Alguns dels impulsors de la trobada de Poblet referencien aquest acte com a significatiu de la reflexió de fons que es pretén. Campuzano defensa en el llibre un referèndum acordat i rebutja l'aposta unilateral. En aquell acte, Pascal va assegurara que el camí cap a la independència no tenia dreceres i que seria llarg. L'exconseller Recoder, que es va apartar de la primera línia política el 2012, va parlar de "reconstruir el mirall de la societat catalana".A Poblet hi han estat convocades desenes de persones d'un ampli ventall. Els més destacats políticament, però, seran personalitats vinculades a la branca moderada del PDECat, com el mateix Campuzano, Marta Pascal i el també exdiputat Jordi Xuclà. Tots tres van ser apartats de les llistes al Congrés per Puigdemont i Quim Torra. Tothom afirma anar-hi "a títol individual" i per reflexionar sobre el model de país. També hi seran presents membres dels partits sorgits de CDC i UDC, com Units per Avançar i Lliures. Però sobretot serà una demostració de força política i ideològica per part del sector moderat i "centrista" del sobiranisme. L'objectiu és, ara per ara, allunyat de fundacions de noves sigles i, en canvi, té la voluntat d'influir en el debat obert en el cor de l'espai neoconvergent.A Poblet es troba l'Arxiu Tarradellas, un fons extraordinari aplegat per l'expresident de la Generalitat al llarg de la seva dilatada trajectòria política. Un arxiu que acull també el llegat documental de figures rellevants de la història i la societat del país, com la del periodista Ramon Barnils. Però el monestir és sobretot el gran panteó reial de Catalunya. En el recinte cistercenc, els prohoms del centre sobiranista es trobaran a prop de les tombes de grans reis de la Corona catalanoaragonesa com Jaume I o Pere el Cerimoniós. És bona companyia pels qui busquen inspiració sobre el futur d'una Catalunya que, un dia, va ser un Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor