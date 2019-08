L'UCE conclou amb una «tendència a l'alça» malgrat el futur incert

Valoració positiva un any més -la 51a jornada ja- de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada de Conflent. L'edició d’enguany ha viscut certa "tendència a l'alça" en matricules i estades completes, tal com ha informat Jordi Casassas, president de l'equip rector de la UCE. En total, el nombre d'alumnes ha arribat als 705, una xifra semblant a la de l'any passat, que contemplava 693 matriculats.Quant a la procedència de l'alumnat, destaca un augment de sis punts dels valencians. Ha baixat, però, la participació del Principat, que s'ha vist compensada pels alumnes de la Catalunya del Nord, que ha pujat un punt i mig. Es manté l'alumnat de les Illes Balears, Andorra, l'Alguer i La Franja. Una dada a destacar és l'augment de l'alumnat més jove.Malgrat les bones xifres de participació, el gerent de la UCE, Joan Maluquer, s'ha mostrat preocupat pel futur de les jornades. A nivell pressupostari les xifres ronden els 524.000€. El moment d'impàs en què es troba el govern "en no tenir pressupostos" ha dificultat el finançament i, de la mateixa manera que l'any passat, hi ha hagut "alguna reducció". A més, l'Ajuntament de Barcelona ha deixat d'ajudar econòmicament. Segons Maluquer, el consistori potser no acaba de ser conscient de la "capitalitat que té als Països Catalans". En aquest sentit, ha assegurat que funciona "més de capital" la Diputació de Lleida. Joan Talarn, el nou president, ha vist "el sentit que té Prada" i la seva "utilitat".A destacar han estat alguns actes incívics impropis de l'UCE. En diversos espais públics s'han pogut observar diverses pintades, totes fent referències despectives al president de la Generalitat, Quim Torra. Altres actes incívics al pàrquing durant les hores nocturnes han portat Casasses a demanar "més cura que mai".Els aspectes positius han superat amb escreix, però, aquells punts foscos de l'edició. Casassas ha incidit, sobretot, el nivell en els cursos i seminaris programats durant tota la setmana. Els cursos han comptat amb "una assistència molt notable en termes generals". La qualitat, la varietat de temes i professorat han fet de Prada un espai acadèmic de luxe.Maluquer ha fet referència a les jornades també organitzades per l'UCE a Manersa el mes de juliol. Un factor interessant que ocorre a la capital del Bages i no a Prada és el mecenatge privat. Múltiples indústries de la comarca s'han "sentit cridades" a col·laborar amb "quantitats modestes". En total, les empreses han arribat a finançar un terç dels 60.000€ del pressupost que es dedica a Manresa. El gerent de l'UCE ha mostrat la voluntat d'explorar "aquesta via" i exportar-la a Prada de Conflent.

