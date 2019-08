Boye considera que els presos polítics s'haurien d'haver exiliat

"Què passa si no hi ha judici i ningú hi va?" Aquesta és la pregunta que ha plantejat Gonzalo Boye, advocat internacional de Puigdemont, abans d'assegurar que és el que "s'hauria d'haver fet". Ho ha dit aquest divendres a les jornades de la Universitat Catalana d'Estiu , on ha apuntat que tots els presos polítics haurien de ser a l'exili.L'advocat de Puigdemont ha ressaltat la importància de la feina que s'està fent en l'àmbit polític des de l'exterior. Gràcies als mítings de l'expresident, ha afirmat, s'està aconseguint "construir una realitat nacional". S'ha d'entendre que "el que es fa des de fora" és només "pels de dins".Així doncs, albirant una imminent arribada d'una tercera sentència d'extradició, Boye s'ha mostrat decidit en utilitzar totes les seves armes en guanyar la lluita internacional. Espanya, ha dit, "no es pot permetre anar d'esquena a Europa", i en aquesta línia ha recordat les "victòries" assolides en les dues darreres euroordres.Boye, molt aclamat en les seves declaracions, també s'ha desmarcat de les últimes picabaralles polítiques. La batalla que s'està saldant a l'estranger "costa recursos materials i humans" i té a veure amb la "construcció de país en temps democràtics", ha avisat. La "violència" i disputa, doncs, considera que ha de ser amb l'Estat i no entre entitats i partit. Per això, ha instat els ciutadans a "pressionar els polítics" perquè siguin conscients que "no es dispara dins una trinxera" quan estan plenament immersos en una "situació de confrontació".Boye ha parlat sense embuts i no ha tingut problema en relatar les irregularitats de la Junta Electoral Central a l'hora d'"impedir" que Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras facin efectiva la seva condició d'eurodiputats. En canvi, ha apuntat que "més de 50 senadors" van poder jurar la Constitució per poders.L'advocat, doncs, ha assegurat que "la JEC menteix" i que "ha arribat a posar per escrit coses que mai han passat". Malgrat tot, ha interpretat les mentides en un sentit positiu. Si una autoritat administrativa es "permet aquests luxes" vol dir que "estem ben encaminats", ha sentenciat.

