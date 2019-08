Una dona i dos bombers ferits en l'incendi d'un pis a Manresa

Una dona ha resultat ferida lleu pel trencament d'un vidre en l'incendi que s'ha declarat aquest divendres poc abans de dos quarts de quatre de la tarda al seu pis del carrer Major, 8, de Manresa. També dos bombers han hagut de ser atesos per un cop de calor. Sis vehicles de Bombers, tres de la Policia Local i una ambulància del SEM s'han desplaçat fins al lloc de l'incendi.Segons fonts dels Bombers, l'incendi d'ha declarat en el fals sostre de la cuina i s'ha estès fins a dos pisos més. Per aquest motiu s'han desallotjat els inquilins d'aquests tres pisos i s'han confinat a casa seva els veïns més immediats als pisos afectats.El control i extinció de l'incendi s'ha allargat fins 3/4 de 6 de la tarda ja que l'accés als punts afectats dels tres pisos era complicat per als Bombers. Els Bombers encara treballen en l'afectació ventilant els immobles afectats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor