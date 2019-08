Tot a punt per a una nova batalla entre Blancs i Blaus a Granollers

Aquest dissabte comença una nova batalla entre la Colla dels Blancs i la Colla dels Blaus. Comença la Festa Major de Granollers 2019 . Nou dies en què hi haurà 200 actes repartits per la ciutat. El primer serà la caminada per anar escalfant la festa, que començarà a les 9 del matí de la Plaça de la Porxada. Pots consultar el programa sencer de la festa a continuació:

Programa Festa Major de Gra... by naciodigital on Scribd

Una imatge de la Colla dels Blaus de Granollers Foto: Toni Torrillas

Els Blancs, després de guanyar una estirada de corda adulta. Foto: @CollaDelsBlancs

La caravana del Punt G de Granollers, durant la presentació de la festa Foto: Toni Torrillas

Un altre dels fets destacats de la festa major granollerina és la temàtica al voltant de la qual les dues colles fan girar els actes que organitzen. Aquest any, però, aquesta línia és molt semblant i farà que els dos grups parlin, cadascú a la seva manera, al voltant del concepte de fàbrica. Els Blaus, que han guanyat els últims dos anys de competicions, traslladaran l'acció al 1900, amb la Colònia de Cal Got de protagonista, amb una vaga general el divendres dia 30, la Cantina Gra No Hi És, la revolta infantil de les Blaurricades o un joc de rol en què conviden a posar-se a la pell d'un empresari, d'un sindicalista o d'un esquirol de l'època industrial. Els Blancs, per la seva banda, es queden a l'actualitat, parlen de fabricar actes i prometen un bolo mai vist amb la Factoria de creació! Hi creus, ho crees! el dimecres a la Plaça de Barangé. A més, destaquen la Revolta Nimfa i l'acte de les Dames de Foc, entre d'altres.A més de les tradicionals proves de competició de les colles hi haurà molts més actes. El diumenge 25 es farà la tradicional cerimònia d'inici de festes amb el lluïment dels grups i, en acabar, el repte dels Blaus; el dijous, a les 19 h, la tronada i la cercavila dels elements festius de la ciutat que acabarà a la Porxada amb el pilar caminat dels Xics, el ball del Colom, el ball de Giravoltes amb els gegants de la ciutat, el ball dels capgrossos i el ball del Drac; tot seguit, a les 21 h, es farà el pregó, l'encesa de la traca i el cant de la Guimbada. El veredicte tindrà lloc el diumenge 1 a les 12 de la nit des del balcó de l'Ajuntament de Granollers.Altres actes destacats seran: el diumenge 25 hi haurà la Pedalada de la Festa Major; danses mediterrànies el dimecres a les 19 h; els Versots dels Diables de Granollers el dijous a les 12 de la nit a la plaça de Can Trullàs; l'arrossada popular el divendres al parc de Torras Villà; el correfoc de la colla gran dels Diables el divendres a les 9 del vespre des de la Porxada i el dissabte 31 a la mateixa hora; la cercavila dels Gegants de Granollers el dissabte a les 17:30 h; la diada castellera de Festa Major amb els Xics, els Marrecs de Salt i els Castellers de Sabadell el diumenge 1 de setembre e les 12:25 a la Porxada; el Ball de Donzelles l'últim dia de la festa a les 17:30 h.Una de les novetats té a veure amb la persona que relatarà la festa. En aquest cas, recitarà. Josep Pedrals s'encarregarà d'explicar i descriure els actes, i ho farà en vers. Les seves creacions es descobriran els dies 26 i 31 d’agost, i 1 i 2 de setembre a partir de les 12 h a l’Ajuntament (Porxada), a la Botiga de Festa Major i a l’Oficina de Turisme i a la web de Blancs i Blaus . Entre el 3 i el 17 de setembre també es podrà trobar a les biblioteques de Can Pedrals i Roca Umbert fins a finals d’existències.La festa granollerina tornarà a comptar amb el Punt G, el dispositiu d’atenció, prevenció i reducció de riscos per donar resposta a algunes situacions que es donen o es poden donar durant la festa derivats del consum d'alcohol i drogues, agressions masclistes o altres tipus de violència. Aquest any tindrà forma de caravana per oferir més intimitat i es podrà trobar a la Porxada i, a partir de dijous, a la Plaça de Barangé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor