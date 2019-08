Ryanair confirma el tancament de la base a Girona al gener

La companyia de baix cost Ryanair marxarà finalment de l'Aeroport de Girona el pròxim 8 de gener. Així ho ha anunciat la companyia a través d'un comunicat intern als treballadors. Segons els sindicats, la decisió podria deixar sense feina 164 treballadors –entre tripulats de cabina i pilots– amb base a Viloví d'Onyar.En el seu escrit, la responsable de recursos humans de la companyia irlandesa, Lisa McCormach, assegura que Ryanair farà "farem tot el possible per minimitzar la pèrdua de llocs de treball". En aquest sentit, la companyia explica que en els pròxims quinze dies s'obrirà una comissió negociadora amb els sindicats per afrontar el procés d'acomiadaments. Amb Girona, també tancaran les bases de Tenerife, Lanzarote i Gran Canaria.

