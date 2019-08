​Presó per als pares del nadó de 20 dies ingressat en estat greu per maltractaments

La magistrada del jutjat d'Instrucció 1 de Lleida ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança tant per al pare com per la mare del nadó de Lleida que està ingressat en estat greu a la Vall d'Hebron per suposats maltractaments.La causa està oberta per lesions agreujades amb dolo eventual i, com que la DGAIA ja va assumir dijous la tutela del menor, no ha calgut acordar cap mesura civil en aquest sentit.Els pares van ser detinguts dimecres a Barcelona com a suposats responsables de les lesions que presenta el seu nadó, que va ingressar a l'hospital la setmana passada i només té uns vint dies de vida.Segons ha informat el TSJC, el pare no té antecedents penals ni condemna ferma però sí que ha estat denunciat amb anterioritat per altres parelles per maltractament i té un judici pendent al Penal 3 de Lleida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor