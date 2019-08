Sant Hilari Sacalm tanca la Festa Major amb un intens cap de setmana de gresca

Cap de setmana de festa major a Sant Hilari Sacalm . El municipi viurà un gran final de festes aquest divendres, dissabte i diumenge, amb un gran protagonisme per als gegants i capgrossos i amb especial interès, com no podia ser d'una altra manera, en la baixada de carretons, que començarà dissabte cap a dos quarts de sis de la tarda.Les cercaviles dels matins de divendres i dissabte deixaran lloc a un ampli reguitzell d'activitats per a tots els gustos i edats, que aniran des de la gimcana marrana fins a la festa de l'escuma, passant pel campionat de la botifarra.L'encarregat de clausurar les festes serà l'humorista Pep Plaza, que oferirà el seu espectacle I ara, què més? el diumenge a partir de les deu de la nit. La matinada abans, per fer el pas de dissabte a diumenge, les barraques s'ompliran de música i ritme amb els grups Gwrando, Juantxo Skalari, Pelukass i Animals DJ's.

