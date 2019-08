VÍDEO «The Report», la nova pel·lícula que revela les tortures dels EEUU arran de l'11-S

Els atemptats de l'11-S van sacsejar el món i van colpejar el cor de la nació dels Estats Units. La política nord-americana ja no tornaria mai a ser el mateix i els serveis d'intel·ligència van endurir les seves polítiques de seguretat nacional. Els EEUU van envair l'Iraq i van entrar en guerra a l'Afagnistan.En aquest marc, l'actor Adam Driver buscarà la veritat sobre els serveis de tortures del govern americà arran de l'11-S a la pel·lícula The Report, un thriller dirigit per Scott Z. Burns, que ha estrenat tràiler. El film narra com un membre personal del Senat descobreix els mètodes de tortura que va utilitzar el govern dels Estats Units sobre sospitosos de terrorisme després dels atemptats de l'11 de setembre de 2001.La pel·lícula està basada en fets reals. Driver, nominat a l'Oscar per Infiltrat al KKKlan, és Daniel Jones, la missió és dirigir la investigació sobre el Programa de Detecció i Interrogació de la CIA. El jove, finalment, descobreix que els mètodes que utilitza el govern són brutals (a més de ineficaços i immorals), en ser torturats els sospitosos.Quan Jones i el comitè del Senat intentin fer pública la investigació, veuran com la CIA i la Casa Blanca faran tot el possible per evitar que la veritat surti a la llum. Mostrada en el Festival de Sundance, la pel·lícula ha estat comparada amb altres films de temàtica periodística com Spotlight o Els arxius del Pentàgon.A més d'Adam Driver, The Report està protagonitzada per Annette Bening, Jon Hamm, Ted Levine, Michael C. Hall, Tim Blake Nelson, Corey Stoll, Maura Tierney i Matthew Rhys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor