Detingut per atropellar mortalment un motorista a l'A-2 i fugar-se

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys i de nacionalitat espanyola, veí de l'Hospitalet de Llobregat, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència i un delicte contra la seguretat viària per abandonar el lloc de l'accident. La policia l'ha detingut després de localitzar-lo dins el vehicle que suposadament ha estat implicat en l'atropellament d'un motorista que cap a tres quarts de set del matí estava aturat al voral de l'A-2, a l'alçada de Jorba.Els agents han comprovat que el vehicle tenia danys a la part frontal compatibles amb l'accident de trànsit. El detingut passarà a disposició judicial a Igualada. La policia ha localitzat el vehicle suposadament implicat en l'atropellament a set quilòmetres de l'accident a la mateixa autovia.La víctima mortal és el conductor d'una motocicleta, un home de 58 anys i veí de Barcelona. És la 113a víctima mortal a la xarxa viària catalana aquest 2019.

