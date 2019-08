«Caldes capital d'Europa», la nova temàtica de les visites teatralitzades a Caldes de Malavella

Caldes de Malavella torna a obrir les seves portes aquest dissabte amb la faceta més històrica del municipi de La Selva. L'espectacle, que porta per nom "Caldes capital d'Europa", amb la direcció artística de Meri Yanes, repassa diferents passatges històrics en que el municipi selvatà ha estat un punt estratègic a nivell europeu.



Els actors Marc Ciurana (Fonsu), Mireia Peña (Remei) i Sílvia Cadanet (Swellen) s'enfunden els vestits de Guies Ufissials per oferir, una temporada més, les visites teatralitzades a Caldes de Malavella.

Inspirats per la nova recerca documental i bibliogràfica duta a terme per l’execució de la nova ruta turística "Caldes en temps de guerres", i també per la flamant guanyadora del premi Ramon Llull 2019 "El fill de l’italià", la visita parla de soldats italians, refugiats, espies nazis, balneoteràpia i estiueig en temps de guerra.

L’itinerari d’enguany segueix els següents punts; sortida des de l’Oficina de Turisme, pas per les restes arqueològiques de la ciutat romana Aquae Calidae, jardins de Sant Grau, Termes Romanes, xalets d’estiueig del carrer Pla i Deniel i de l’avinguda Dr. Furest, Balneari Prats, i fent-se l’escena final dins la capella del Balneari Vichy, que no s’ha visitat mai en cap de les temporades anteriors, on se servirà un petit refrigeri.

Les sessions es realitzaran els dissabtes 17, 24 i 31 d’agost i 7, 14 i 21 de setembre, com sempre a les 10 de la nit. Les entrades estan a la venta a l’Oficina de Turisme i tenen un preu de 10€ i l'entrada reduïda (per a infants d’entre 6 i 12 anys inclosos) de 5€.

