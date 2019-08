La dona que més temps ha cotitzat a la Seguretat Social no arribarà ni als mil euros de pensió

Afrontar la jubilació amb una pensió de menys de mil euros. Aquesta és la situació de Dolores Agra, la dona que ha cotitzat durant més temps a l'estat espanyol, un total de 64 anys. Segons ha explicat a Cuatro, la dona de La Corunya, va començar a cotitzar a través dels seus impostos des de que tenia 14 anys.Agra té una botiga de llenceria que porta el nom de la seva filla, jubilada de banca. Des del febrer d'aquest any forma part del col·lectiu de jubilats actius i no serà fins a febrer de 2020 que tindrà la definitiva.La situació es capgira, però, quan no arribarà ni als mil euros de pensió de cara l'any vinent. Agra ha declarat a la cadena de Mediaset que amb el que li queda, no podrà fer res del que havia pensat. El 2016 va rebre la medalla de plata al mèrit del treballat per part de l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor