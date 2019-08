«Abalone»: les bales sobre la taula

Es considera que les bales es podrien trobar entre els primers esports de la història. Les més antigues daten del 3.000 a.C. i van ser trobades en tombes de nens a la ciutat egípcia de Nagada. El seu moment més popular va ser durant la República de Roma; fins i tot Cèsar August, el primer emperador romà, jugava a jocs de bales. També es jugava a altres parts del món antic com ara Creta, Egipte, i fins i tot se n'han trobat rastres a antigues civilitzacions d'Amèrica. Evidentment no ens queden registres documentats sobre com s'utilitzaven aquestes peces en aquella època, tant sols en tenim d'èpoques més properes.Tot i la seva antiguitat, aquests elements esfèrics no han estat un component massa habitual en els jocs de taula, segurament motivat per la seva forma que els converteix en un element força inestable per tenir al damunt d'una taula, fet que les ha relegat principalment a espais de joc exteriors, on la seva principal propietat, rodar, és més apreciada.Hi ha alguns jocs que sí que han incorporat les bales com a components, però sempre obligats a crear suports que minimitzin el seu moviment caòtic. Un dels exemples més famosos i populars d'incorporació de bales en un joc de taula és l' Abalone El joc pren l'aspecte tradicional de joc abstracte : un taulell i tant sols unes bales blanques per a un jugador i negres per a l'altre, asseguts oposadament en el tauler. El vostre objectiu serà desplaçar les vostres 14 bales pel tauler per aconseguir expulsar-ne fins a 6 del vostre rival.Us trobareu amb un tauler hexagonal, dissenyat especialment per permetre que les bales càpiguen a cada un dels seus 61 forats i es puguin desplaçar correctament entre ells. Com en el cas dels escacs, caldrà que trobeu l'equilibri entre l'atac i la defensa, saber moure's cap al contrari per buscar el seu punt feble i expulsar-li del tauler alguna de les seves bales i a la vegada està molt atent que no hagi quedat indefensa a mans del rival alguna de les vostres. Per fer-ho, podreu moure una, dues o tres bales juntes, lateralment o en línia, fins que un d'aquests grups pugui arrossegar un grup de bales inferiors de l'altra jugador i que una de les seves caigui fora del tauler.Abalone ja s'ha convertit en un joc abstracte clàssic. La seva aparició l'any 1987, va servir per acabar amb la creença de que un gran joc abstracte requeria el modelat de milers d'anys, sinó que l'autoria també pot donar grans jocs. La seva capacitat estratègica és molt similar a altres jocs abstractes de tota la vida o, fins i tot, superior a alguns com les Dames o el Backgammon. Això fa que la pràctica del joc et permeti créixer i dominar-lo, però a la vegada, degut a la seva recent creació, Abalone anivellava a tots els jugadors en experiència, sempre hi havia la possibilitat de que algú amb més o menys experiència pogués guanyar al seu rival. Aquesta capacitat de dominar i ser dominat de seguida el va popularitzar i el va fer proper per a molta gent que sentia que a altres jocs molt més complexos com els escacs, l'experiència ho era tot a l'hora de poder jugar.L'altre factor que va ajudar a la seva ràpida popularització és la durada mesurada de les seves partides a uns 30 minuts. Que el joc sublimés el que és la lluita sobre un tauler de joc el va fer molt més accessible a tot aquell que no tenia la disposició ni la predisposició per a jocs que requereixen molta més dedicació, com els escacs o el go.Afortunadament l'editorial va saber donar-li al joc els materials que el feien brillar: per un costat les bales, que no són gratuïtes si no absolutament necessàries per poder reproduir els desplaçaments que el joc requereix i el tauler que fa possible aquest moviment de les bales.Nom del joc:Autors:Editorial:Número de jugadors:Temps de joc:Edat:Autor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

