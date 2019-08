Iberia cancel·la sis vols entre Barcelona i Madrid aquest cap de setmana

Com carregar-se la gallina dels ous d'or

Per Anònim 23 el 23 d'agost de 2019 a les 16:15 0 0

Aena, linies aèries, estat espanyol. Un trident de luxe per carregar-se una gallina que possa ous d'or. Qui prodest: els de sempre. Portaran el negoci, aquest, com els sur dels angonals, perque s' en riuen del usuari. I l' usuari, com uns santets suportrn estoicament. Els que manen, colla d' incompetents que rifen un mercat cautiu, i ells millonaris, fan contractes escombraries tot abusant d' un present amb els treballadors tractats com mercaderia. MARCA ESPANYA.