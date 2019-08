El vigilants del Prat denuncien «assetjament» de la Guàrdia Civil durant la vaga

El comitè de vaga de Trablisa ha convocat aquest divendres una manifestació pel pròxim 3 de setembre, de 12h a 14:30h, a les portes d'accés a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat per protestar contra l'"assetjament" que estan patint els treballadors per part de la Guàrdia Civil als filtres de seguretat durant la vaga indefinida iniciada el 9 d'agost.També protestaran en defensa d'una treballadora que ha estat traslladada a un altre servei fora de l'aeroport després de patir un atac d'ansietat per les "pressions" d'un agent de la Guàrdia Civil. "Diuen que no tenia la formació adequada i no és cert. Feia 14 mesos que treballava als filtres de seguretat sense cap problema i només l'han traslladat perquè va denunciar públicament les pressions", hi ha lamenta Joan Carles Giménez, assessor del comitè de vaga de Trablisa.La convocatòria de la manifestació s'ha fet dues setmanes després de l'inici de la vaga indefinida dels vigilants dels filtres de seguretat a l'aeroport del Prat per reclamar millores salarials i laborals.

