Restablerta la circulació de trens entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar

Prealerta #FERROCAT #ProteccioCivil @rod16cat informa: Gestionant-se servei alternatiu per carretera entre Cambrils i Vandellòs. Circulació de trens interrompuda en aquest tram per incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric. https://t.co/9aOnVdTnJq — Protecció civil (@emergenciescat) August 23, 2019

Els tècnics d'Adif han reparat l'avaria que des de les 8.30 hores afectava la circulació de trens entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar i a les 13.20 hores han restablert el servei, segons ha informat Renfe.La incidència provocava una falta de subministrament elèctric en el tram afectat de les línies R16 i Llarga Distància del Corredor Mediterrani. Per garantir la mobilitat dels clients, Renfe havia establert un servei alternatiu per carretera entre l'Ametlla i l'Hospitalet de l'Infant en el cas dels regionals i entre l'Aldea i l'Hospitalet per als de llarga distància.