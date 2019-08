Investigadors de l'Hospital del Mar demostren l'efectivitat d'un nou tractament contra el càncer de bufeta

El fàrmac inhibeix la proteïna clau en el desenvolupament i la disseminació dels tumors. Els investigadors han analitzat al laboratori la seva efectivitat, en línies cel·lulars de càncer de bufeta cultivades in vitro i implantades en ratolins. També s'ha treballat amb teixit fresc de tumors de pacients.A banda, s'ha dissenyat l'assaig clínic en curs els resultats preliminars del qual es publiquen a 'Molecular Cancer Research'. L'estudi també compta amb la participació de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, de la Clínica Universitària de Navarra i l'Hospital General Universitari d'Elx.L'assaig clínic, que ha avaluat set pacients, ha mostrat com quatre d'ells tenien una resposta positiva al fàrmac, ja que s'ha frenat el creixement tumoral i s'ha evitat la progressió del tumor. Són pacients amb càncer de bufeta metastàtic que no responien als tractaments habituals, incloent la immunoteràpia. Segons Joaquim Bellmunt, director de l'IMIM i autor principal de l'estudi, aquest tractament es pot convertir en una ''segona potencial diana terapèutica'' en pacients amb càncer de bufeta, ja que no és ni quimioteràpia, radioteràpia ni immunoteràpia, però en canvi, ''pot atacar'' alteracions genètiques específiques que es troben als tumors."En un futur, haurem d'utilitzar immunoteràpia per a un grup concret de tumors; dianes moleculars per a un altre i segurament seguirem utilitzant la quimioteràpia per a uns altres. És a dir, hem d'ajustar els tractaments en funció del perfil molecular dels tumors. I no d'un tumor específic, sinó que ara busquem alteracions genètiques que poden ser compartides per diferents tumors", assenyala el director de l'IMIM sobre les estratègies contra el càncer i l'avanç cap a una medicina cada vegada més personalitzada.El càncer de bufeta és el desè més habitual. El 2018, se'n van diagnosticar 550.000 nous casos, a tot el món. El 65% es registren en països desenvolupats. És més freqüent en homes que en dones i està molt vinculat al tabaquisme. Es detecta habitualment entre els 65 i esl 70 anys. A tot l'estat, es calcula que aquest 2019 se'n diagnostiquin 24.000 casos. La supervivència a cinc anys és alta, del 75% en homes i del 70% en dones, però el 2017 van morir 4.620 persones a tot l'Estat. A Catalunya, es van diagnosticar 2.535 casos l’any 2017, el 6,5% del total dels càncers diagnosticats a Catalunya, i van morir 821 malalts.