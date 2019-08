Sánchez amenaça amb el TC per limitar l'acció exterior de la Generalitat

L’acció exterior de Catalunya no només és legal i legítima, sinó que és necessària. Farem front a l’enèsima arbitrarietat del Govern espanyol. — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) August 23, 2019

Josep Borrell afronta denúncies davant la Justícia alemanya pel seu zel contra la política exterior catalana però això no l'atura. A proposta de l'encara titular d'Exteriors, el consell de ministres ha acordat aquest divendres presentar recurs previ d'incompetència contra el Pla Estratègic d'acció exterior i relacions amb la UE que va aprovar l'executiu català el 25 de juny i que, entre d'altres mesures, preveu l'obertura de noves delegacions.Aquest és el pas previ, donant trenta dies a la Generalitat per esmenar-lo, a recórrer-lo per part del govern de Pedro Sánchez en el següent mes davant el Tribunal Constitucional, amb el que quedaria automàticament anul·lat a l'espera de sentència de l'alt tribunal.Segons ha explicat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, el pla "excedeix competències, no respecta les competències de coordinació acció exterior espanyola ni els seus principis i directrius". Segons ella, el document que coordina l'acció exterior de l'executiu i que va redactar el conseller Alfred Bosch "ofereix projecció de Catalunya com un estat" i la presenta "per acció u omissió com a subjecte". Una situació que, segons han explicat, s'agreuja en la traducció del pla a l'anglès presentant Catalunya com a "país" i els consellers com a "ministres".La portaveu ha afirmat que "no es mencionen ni tenen en compte els instruments estatals ni la llei acció exterior ni la Constitució i s'obvia el paper de l'Estat", que és qui té les competències. "S'obvia que Catalunya és una comunitat autònoma" i això no és, segons ella, acceptable, fet que els ha dut a presentar el recurs contra el document malgrat que no té rang de llei.El conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, ha respost amb una piulada defensant el seu pla i definint-lo com a "necessari". Ha titllat d'"enèssima arbitrarietat" la presentació del recurs previ d'incompetència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor