Els Mossos busquen l'arma i fan proves a Susqueda dos anys després del crim

Saber què va passar i com es va produir el doble crim de Paula Mas -de 21 anys- i Marc Hernàndez -de 23 anys- al pantà de Susqueda és encara una incògnita plena de proves i contraproves. Fins el moment, les investigacions realitzades per l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han permès detectar qui actualment es manté com a màxim sospitós, Jordi Magentí, tot i que la manca de proves contra ell ha fet que l'Audiència de Girona l'hagi acabant deixant en llibertat sense fiança per manca de proves. Segons el tribunal, quan es van produir els fets, el 24 d'agost del 2017, hi havia altres persones al pantà que no han estat investigades.Ara, dos anys després del succés, la policia catalana continua inspeccionant una zona que ja ha estat pentinada diverses vegades, amb l'única excepció que actualment és quan el nivell de l'aigua de l'embassament és més baix, i similar al que hi havia fa dos anys quan es va produir el crim. Per això, i segons ha pogut saber, aquests dies s'estan realitzant noves proves aquàtiques, amb l'objectiu de trobar l'arma i la motxilla que portaven les víctimes, amb els seus mòbils i altres objectes tecnològics.El passat abril del 2018, l'empresa d'alta tecnologia Falcon Hight Tech, especialitzada en rastrejos en l'àmbit de la geofísica, ja va detectar diverses anomalies electromagnètiques que indicaven la possibilitat de trobar objectes tecnològics similars als que hi havia dins la motxilla. Les dificultats orogràfiques del pantà, amb grans quantitats de fang, però, han dificultat aquestes operacions, que ara es complementen amb altres proves aquàtiques. Amb aquesta finalitat, els Mossos d'Esquadra tornen a inspeccionar ara la zona on va caure el cotxe a l'aigua.A petició de la defensa, els agents investigadors també estan realitzant proves de sonometria al pantà, per determinar des d'on es van produir els trets que l'autòpsia determina com a causa de la mort dels dos joves. La prova de so que consta al sumari aportada pels Mossos es va realitzar el desembre del 2017, quatre mesos després del crim i amb unes circumstàncies diferents. Segons va al·legar la defensa de Magentí, el nivell de l'aigua i les condicions meteorològiques era diferent, elements que no constaven a l'hora de determinar que els dispars provenien de la Rierica, la part del pantà on habitualment pescava el sospitós.La primera prova sonomètrica dels Mossos es va realitzar amb quatre punts d'observació. Es va recrear el lloc on es trobaven cinc testimonis, tot i que no tots els que finalment han admès haver sentit trets. Per altra banda, el 24 d'agost del 2017 feia vent, mentre que la prova es va realitzar un dia que no en feia. Una anterior prova sonomètrica que no constava al sumari, a més, situava el sentit dels trets cap a una altra zona del pantà, la de la font del Borni.Per aquests motius, i a instàncies del jutge, ara es tornen a realitzar proves similars tenint en compte les aportacions dels testimonis i altres proves a la investigació. La conclusió de totes aquestes noves proves que s'estan realitzant -justament dos anys després del crim- es notificaran per escrit a les parts, que esperen avançar en els termes de la investigació.

