Metges i hospitals notifiquen 253 sospites de maltractaments els primers sis mesos del 2019

Els professionals dels centres hospitalaris de la xarxa pública amb servei de pediatria i els professionals de protecció han notificat entre el gener i el juny del 2019 fins a 253 sospites de maltractaments infantils.Segons les dades publicades al Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) només el mes de juny, se'n van notificar 44, la majoria per maltractament físic, un 41'7%. D'aquests 44, un 23,8% són nadons de menys d'un any, 2,4% tenen entre un i dos anys.El 14,3% de les notificacions corresponen a infants entre tres i cinc anys, igual que els nens d'entre sis i vuit anys. Entre nou i onze anys hi ha un 16,7% dels casos, mentre que entre dotze i catorze, un 11,9%. Finalment, entre els quinze i els disset anys, s'han registrat el 16,7% de les notificacions.