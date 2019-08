FOTO L'artista urbà Tvboy pinta Camps d'Open Arms com un sant a la Barceloneta

L'artista urbà Tvboy ha pintat a la Barceloneta el fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, amb una aurèola de sant i portant en braços un immigrant inconscient i amb una armilla salvavides. A través d'Instagram, ha batejat l'obra 'La Pietat de Sant Oscar', que ha pintat en la confluència de la plaça del Mar i el passeig del Mare Nostrum de Barcelona.





L'obra de Tvboy a la Barceloneta Foto: Europa Press

L'artista, que ha retratat diversos personatges públics a diverses ciutats, ha fet aquest grafiti després que el vaixell Open Arms estigués 19 dies esperant autorització per desembarcar diverses persones rescatades al mar.

Van desembarcar aquest dimecres a Lampedusa (Itàlia) després d'una ordre judicial i amb 83 persones a bord -altres van ser evacuades abans per diverses emergències i necessitats-, i Espanya n'acollirà 15.

L'Open Arms va abandonar després Lampedusa per dirigir-se cap a un port a Sicília, per una ordre dictada per la Fiscalia d'Agrigent, que va ordenar el segrest provisional del vaixell.

Proactiva Open Arms podria enfrontar-se a una multa de fins a 901.000 euros per haver reprès els rescats al Mediterrani, tal com va advertir el Govern central a l'ONG en una carta al juny.

