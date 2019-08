Els 356 migrants a bord de l'Ocean Viking desembarcaran a Malta 14 dies després de ser rescatats

Els 356 migrants a bord de l'Ocean Viking desembarcaran les properes hores a Malta, 14 dies després de ser rescatats per l'ONG SOS Mediterranee i Metges Sense Fronteres. Les persones rescatades seran acollides per sis països diferents: França, Alemanya, Irlanda, Luxemburg, Portugal i Romania, però cap d'ells es quedarà a Malta.Aquest dijous, les dues ONG denunciaven el deteriorament de la salut mental dels migrants i asseguraven tenir aliments només per cinc dies més, per la qual cosa consideraven que la situació ''inhumana''. La decisió arriba tres dies després que Itàlia autoritzés el desembarcament dels migrants de l'Open Arms a Lampedusa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor