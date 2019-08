El Col·legi de Criminòlegs: «No hi ha cap crisi de seguretat a Barcelona»

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya ha declarat a través d'un comunicat que "no hi ha cap crisi de seguretat a Barcelona". L'entitat ha apuntat que "en els darrers dos anys, la ciutat ha experimentat un creixement notable dels fets delictius registrats", i que han coincidit el debat de la seguretat i diversos homicidis. El Col·legi recorda que no tenen una mateixa línia perquè són per violència de gènere, drogues, baralles en la via pública i algun per robatori.

Ha considerat que l'augment delinqüencial a Barcelona s'emmarca en un creixement comú, almenys, a la resta de l'Àrea Metropolitana, per la qual cosa ha assenyalat que la resposta pot comptar amb accions específiques, especialment en punts turístics, però que "hauria de fer-se tenint en compte la totalitat" de l'entorn barceloní.

També ha valorat que "l'adopció d'enfocaments preventius basats únicament en la persecució i la dissuasió policial és preocupant", perquè, tot i reconèixer la importància de la tasca policial, el Col·legi ha assegurat que l'evidència científica ha demostrat reiteradament els efectes adversos que poden tenir polítiques de seguretat de 'tolerància zero' o 'finestres trencades'.

"Alguns d'aquests efectes inclouen l'estigmatització injusta de col·lectius específics, la saturació dels serveis policials i judicials o la persecució exagerada de fets intranscendents", ha explicat.

Ha manifestat que considera "molt preocupant la proliferació de discursos que criminalitzen i responsabilitzen de l'augment de delictes el col·lectiu de manters i el de menors migrants no acompanyats, que no tenen res a veure amb aquesta situació".

