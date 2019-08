El PSC retira l'oferta de negociar els pressupostos mentre el Govern aposti per la «ruptura»

El PSC ha retirat l'oferta de negociar els pressupostos mentre el Govern no renunciï a "la ruptura". La portaveu parlamentària, Eva Granados, ha explicat en una entrevista a EFE que ara mateix no es donen les condicions per a obrir negociacions "si no hi ha un canvi de rumb" per part de l'executiu de Torra, que fa uns dies advocava per la "confrontació" amb l'Estat. A més, Granados creu que el primer pas que hauria de fer la Generalitat és desistir de presentar el recurs contra el govern espanyol pels "impagaments" de les bestretes, que el vicepresident, Pere Aragonès, té pensat fer dimarts vinent. Granados també veu "imprescindible" que el Govern clarifiqui quin és el seu projecte per al pròxims mesos, abans d'obrir qualsevol taula de negociació pels comptes, que Aragonès va especificar que volia iniciar la primera setmana de setembre.La portaveu socialista assegura que si finalment el Govern "rectifica" i aposta pel diàleg i la recerca de solucions, el PSC s'avindran de nou a negociar els pressupostos.

