Cs exigeix a Sánchez que enviï ja a Torra el requeriment previ al 155

El president de Cs al Parlament i membre de l'Executiva Nacional del partit, Carlos Carrizosa, ha exigit al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que enviï ja al president de la Generalitat, Quim Torra, un requeriment sobre si pensa complir o no les lleis, pas previ a activar l'aplicació de l'article 155.

"No entenc per què amb una autonomia en oberta rebel·lió per part dels seus òrgans directors, dels seus responsables polítics, el Govern de Sánchez continua mirant cap a una altra banda", ha argumentat en una entrevista d'Europa Press.

El dirigent taronja veu justificat enviar aquest requeriment per les "amenaces" del Govern, com per exemple quan Torra va parlar d'iniciar una nova fase de confrontació amb l'Estat o quan el vicepresident Pere Aragonès va anunciar que portarà l'Estat als tribunals pel finançament.



"És una solució política"

Cs argumenta que els tribunals actuen quan s'ha vulnerat la llei i que, abans, "la política ha d'actuar per evitar que les lleis es vulnerin", i creu que ara a Catalunya és el moment de la política: preguntar a Torra si confrontar suposa que no respectarà l'ordenament jurídic.

"A qui vol la confrontació (...), cal preguntar-li si complirà o no amb les lleis i aquest requeriment és el previ al 155. És una solució política, és prèvia a la judicial", ha conclòs el diputat de Cs al Parlament.

El mecanisme del requeriment previ és el que va utilitzar en el seu moment el Govern de Mariano Rajoy amb la Generalitat que liderava Carles Puigdemont, i va acabar derivant amb la intervenció de l'autonomia catalana.

Carrizosa ha lamentat que el Govern de Pedro Sánchez no està fent res i avisa que portarà aquesta qüestió a l'esfera estatal: "Durem a terme una tasca de marcatge nacional, de marcar a Sánchez perquè posi límit a totes aquestes amenaces -de la Generalitat- que no deixen de proferir-se".

Cs ha interpretat que, si el Govern central encara no ha pres una decisió en aquesta línia, és perquè Sánchez confia a comptar amb els vots de JxCat i ERC, els dos partits que governen Catalunya, per tornar a ser president: "Vol ser recompensat amb els vots per a la investidura".

Preguntat per si emularia a Catalunya el pacte d'investidura que s'ha visualitzat en la Comunitat de Madrid entre el PP, Cs i Vox, ha dit que no ho contempla "en absolut", i ha recordat que Vox no té representació al Parlament i que el PP és l'última força amb quatre diputats.

"Nosaltres apostem de moment per sortir a guanyar aquestes eleccions i, una vegada vistos els resultats, ja s'estudiaran els possibles pactes. Però per descomptat nosaltres a Catalunya tindrem sempre la mà estesa al constitucionalisme", conclou, i no descarta el PSC com a soci.

Tot i reclamar eleccions i descartar-se com a potencial soci del Govern amb els pressupostos de 2020 assegura que, si finalment no hi ha un avançament electoral, afrontaran el nou període de sessions al Parlament amb una voluntat constructiva: "Els polítics sempre estem obligats a provar-ho".

