Els transportistes denuncien cues i augment de costos en desviar-se per la Jonquera arran del G-7

La cimera del G-7 porta de corcoll molts transportistes que tenien previst circular per la frontera al seu pas per Irún, per entrar o sortir de l'estat espanyol. El problema és que la prohibició de passar per la zona on se celebra la reunió - Biarritz - obliga els conductors de vehicles pesants a anar per la Jonquera, fet que implica més despeses i més quilòmetres. Això en el millor dels casos, ja que aquells que descarreguen a localitats franceses com Bordeus es veuen obligats a quedar-se aturats, o bé fer prop de 500 quilòmetres de volta per poder entrar.L'augment de costos es registra, bàsicament, en l'increment de litres de combustible que gasten pels quilòmetres que han de fer de més, però també en els peatges d'autopista. L'Alejandro viatja de Berlin a Madrid. En una situació normal, passaria pel tram subterrani que va de Lió a Limoges i Bordeus, que és gratuït i de prop de 350 quilòmetres.Des de Bordeus entraria directament a l'estat espanyol a través de la frontera d'Irún i d'allà a Madrid. Amb la restricció s'ha vist obligat a passar per la ruta que porta fins a la Jonquera on es paguen tots els trams d'autopista i, a més, li suposa una despesa extra de carburant ja que la ruta fins a Madrid és més llarga."La veritat és que és bastant complicat perquè t'obliga a anar per una zona alternativa, més llarga, més cara i que suposa un maldecap per a nosaltres", assenyala.Un dels problemes afegits a l'increment de camions que passen per la Jonquera és les previsibles retencions en aquesta zona per la tornada de molts turistes de les seves vacances.En Joaquín és un altre transportista afectat i que dona per fet que hi haurà importants cues. "Aquest cap de setmana serà complicat. Fa dues setmanes vaig passar per aquí i ja hi havia aglomeracions molt importants", assenyala.A més, cal tenir en compte que l'autopista A-9 just després de la Jonquera i fins el Voló (Catalunya del Nord) està en obres amb la velocitat limitada en els dos sentits, fet que alenteix la circulació i afavoreix el col•lapse.A tots aquests problemes cal tenir en compte els controls policials antiterroristes que es fan als peatges, i que redueixen de quatre a només un carril habilitat ja que la Gendarmeria vol inspeccionar els vehicles de manera individual.