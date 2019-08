El Festival de Torroella de Montgrí tanca amb 11.977 espectadors i una ocupació del 93,2%

La directora del Festival de Torroella, Montse Faura, ha assegurat en un comunicat que se seguirà apostant per la recuperació de patrimoni musical i s'intensificaran en pròximes edicions les col·laboracions nacionals i internacions amb altres festivals per coproduir concerts.També han exhaurit localitats els concerts protagonitzats per Fabio Biondi i Giangiacomo Pinardi i el del duo format pel contratenor Carlos Mena i l'acordionista Iñaki Alberdi, tots dos de la sèrie Singulars Torroella celebrats en marcs emblemàtics de la població empordanesa i programes poc freqüents. La directora del certamen ha celebrat, precisament, l'èxit de la sèrie Singulars Torroella, estrenada l'edició passada, que "ha tingut èxit des del primer moment".Faura ha volgut destacar, a més de l'espectacle de Jordi Savall i la primera residència d'un grup en el marc d'un festival (La Vaghezza), la recuperació un any més de patrimoni musical amb la interpretació en temps moderns de tres peces del compositor de finals del barroc nascut a Olot Antoni Soler.A més, la presentació dels duos per a violí i guitarra de Paganini, la tornada al festival de la violinista Amandine Beyer i el seu grup Gli Incogniti; i l'estrena a l'Estat de la pel·lícula-concert de Clara Pons Lebenslicht, amb música de Bach interpretada pel Collegium Vocale Gent sota la direcció de Philippe Herreweghe.La responsable del certamen ha celebrat la resposta que ha tingut la iniciativa Butaca Jove, que ha posat entrades a 3 euros mitja hora abans de cada concert per a joves menors de 30 anys.En l'edició del 2020 se celebrarà el 40è aniversari del festival, en què es treballarà perquè sigui "un reflex del que han estat aquestes quatre dècades i del que aspira a ser en el futur". Segons ha avançat l'organització, es recordarà el concert inaugural de la primera edició, celebrat a l'església de Sant Genís el 23 de juliol de 1981. La programació estarà dedicada especialment a Beethoven coincidint amb el 250è aniversari del naixement del compositor.