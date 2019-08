FOTOS Dos ponis es passegen per Reus

Dos ponis es passegen pel barri Mas Abelló de Reus Foto: Aj. de Reus



Un veí de Reus ha alertat a la Guàrdia Urbana que hi havia dos ponis passejant per la via pública entre el carrer de Sol i Ortega i l'avinguda de Mas Abelló. L'avís s'ha rebut a les 2.07 h d'aquesta matinada.Els agents s'han desplaçat fins al lloc i han pogut localitzar els animals i ha detectat el perill que suposava per la circulació de vehicles, ja que els animals anaven per la calçada sense cap persona responsable.Un agent de la Unitat de Muntada de la Guàrdia Urbana amb formació eqüestre ha dirigit les tasques dels guàrdies per retirar els animals de la calçada i assegurar-los fins que han arribat els operaris de la protectora d'animals, que s'han fet càrrec dels dos ponis. Es podria tractar dels dos ponis que van ser robats el cap de setmana passat en una finca de la Plana. El seu propietari, Aitor Martín, ha explicat a, que es desplaçarà fins a la protectora per intentar esbrinar si són els seus.

