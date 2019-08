Boye: «Europa és el fre a una repressió més intensa»

L'advocat de Puigdemont Gonzalo Boye defensa els drets de les minories nacionals com a clau per desencallar els processos judicials contra l'expresident. Ho ha dit en una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent. Durant l'hora i mitja d'exposició ha desgranat les claus per aconseguir una tutela judicial efectiva a Europa, que ha qualificat de "fre a per una repressió molt més intensa".Després que el passat mes de juny el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) desestimés la demanda de mesures cautelars perquè Carles Puigdemont i Toni Comín fossin eurodiputats, Boye està preparant una nova al·legació en què les minories nacionals seran clau. El tractat de la Unió Europea explicita clarament els drets d'aquestes minories i, per aquest motiu, resulta estratègic que la tutela judicial vagi "enganxada" al "respecte de les minories nacionals" coma forma de "respectar el dret", ha explicat l'advocat.Boye, però, ha precisat que els ànims i ha desmentit que els tribunals europeus no són "la panacea", y ha explicat que la cerca de tutela judicial efectiva portarà respostes que "no agradaran". Malgrat tot, sí que ha donat un bri d'esperança i ha apuntat que n'hi haurà d'altres que "ens ajudaran a seguir construint".Així, ha donat gràcies a Europa. "No només no és un mal menor", ha recalcat, sinó que "les seves grans instàncies jurisdiccionals" poden permetre aconseguir una "resposta judicial efectiva". Si no existissin les institucions europees, ha conclòs, possiblement hi hauria molta més gent "detinguda" que l'actual.En tot cas, la resposta que tinguin les institucions europees davant de les futures al·legacions serviran perquè Europa defineixi com vol "enfrontar-se al futur". Segons Boye, les decisions que estan per venir caracteritzaran l'espai europeu com un "espai de llibertat i de garantia dels drets fonamentals" o no.Això sí, l'advocat de Puigdemont ha volgut deixar clar que una victòria a Europa no demostrarà la "presència de violència" perquè la institució europea no entra en el fons de la qüestió. Si els donen la raó en l'al·legació, només es corroborarà la vulneració dels "drets fonamentals" en el procediment de la sentència. Un desenllaç "més que suficient" per aconseguir invalidar el resultat de la sentència.

