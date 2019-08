VÍDEO Desarticulada l'organització criminal que robava bombones de gas freó

Desarticulem amb @guardiacivil una organització criminal que robava gas refrigerant freó en empreses de Catalunya. Cinc dels detinguts han ingressat a presó https://t.co/mw03Zn7YNY pic.twitter.com/rbLqfo1GGJ — Mossos (@mossos) August 23, 2019

Les bombones interceptades Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat l'organització criminal que es dedicava a cometre robatoris amb força a empreses d'arreu de Catalunya per sostreure bombones de gas freó i que en l'operatiu del passat 14 d'agost es van detenir 8 integrants de la banda, després d'entrades i registres a diversos domicilis dels investigats a Sabadell, Terrassa, Badalona i la Pobla de Mafumet . En total es van trobar fins a 195 bombones.Cinc dels detinguts han ingressat a presó provisional, un ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial i els dos restants se'ls va prendre declaració com a investigats.La investigació conjunta es va iniciar el mes de febrer quan es va tenir coneixement d'un primer robatori amb força a la demarcació de Tarragona. Després es van detectar casos similars a altres empreses d'arreu de Catalunya, a la capital del Tarragonès, Reus, Cornellà de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Aiguaviva i Fornells de la Selva.El tipus de força era diferent en funció del lloc i podien accedir a les empreses fent un butró, un encastament o fent palanca en una porta. Tot i això, els investigadors van detectar que tots els robatoris tenien un element en comú, ja que les naus industrials eren empreses del sector de la refrigeració i que podien contenir gas freó. A més, els autors només sostreien bombones d'aquest refrigerant i no s'emportaven altres objectes de valor que pogués tenir l'empresa.La policia catalana ha conclòs que cada membre del grup tenia una tasca assignada. Abans de perpetrar el robatori, un grup es desplaçava amb furgonetes a polígons industrials per fer recerca d'empreses dedicades a serveis de refrigeració on poder sostreure les bombones de gas freó.Un altre membre s'encarregava de facilitar els vehicles amb els quals es cometien els robatoris i un altre d'emmagatzemar les bombones sostretes, la majoria de les quals es van trobar a una masia de la Pobla de Mafumet.El grup intentava vendre el producte a un preu més econòmic, ja que té un preu molt elevat, i al marge de la fiscalització. El valor total de la mercaderia sostreta s'eleva a 500.000 euros de valor de preu de venda al públic.

