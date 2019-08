JxCat reobre la porta a investir Sánchez si ofereix «un espai estable de diàleg bilateral»

El diputat de JxCat suspès al Congrés i pres polític Jordi Sànchez ha assegurat que el seu grup reobre la porta a una possible investidura a Pedro Sánchez si es donen certes condicions, com una taula de diàleg bilateral.

En un entrevista a Europa Press des de la presó de Lledoners (Barcelona), ha reclamat al president del Govern espanyol en funcions que, si vol comptar amb JxCat, accepti "recuperar un espai estable de diàleg bilateral amb el govern de Catalunya per abordar la solució al conflicte polític".

"Ben simple (...). Tornar a l'esperit del 20 de desembre del 2018 al Palau de Pedralbes. Ni més ni menys. Fixi's si és fàcil", ha argumentat, i ha recordat la Declaració de Pedralbes que van firmar aquell dia la Generalitat i el Govern central, amb Quim Torra i Pedro Sánchez al capdavant.

Jordi Sànchez considera que l'independentisme ha d'apostar sempre pel diàleg: "La nostra oferta no té data de caducitat. No hi ha cap alternativa al diàleg", però sense renunciar a una confrontació exercida sempre des de la no violència, postil·la.

"Si cal incrementarem el conflicte per guanyar el diàleg que ara es nega i després guanyar la solució al conflicte, l'autodeterminació. Tant de bo arribem al diàleg abans que el conflicte es cronifiqui", reflexiona en aquesta entrevista, que va oferir abans de la conferència de Quim Torra a Prada de Conflent (França).

Sobre la voluntat del president del Govern central en funcions d'incloure els partits independentistes en la seva propera ronda de contactes per a la investidura, Jordi Sànchez considera que "això no hauria de ser mai notícia", sinó un comportament normal en qualsevol aspirant a la presidència.



Retrets al president espanyol

JxCat retreu a Pedro Sánchez que "es comporta com l'etern adolescent que diu que vol una cosa i fa el contrari per obtenir-la", i li reclama que assumeixi la seva part de responsabilitat si vol desencallar el bloqueig polític que existeix actualment al Congrés.

"Que proposi primer i que escolti després. I sobretot que s'obri al diàleg i a la negociació. Si ho fa, JxCat hi serà per resoldre el conflicte polític que ens té atrapats a tots", resumeix qui va ser candidat de JxCat en les eleccions generals d'abril.

La sessió d'investidura del mes de juliol va obrir una bretxa entre JxCat i ERC: els primers van dir 'no' mentre que els segons es van abstenir, i Sànchez assegura que llavors no va entendre la posició del partit d'Oriol Junqueras.

"Sincerament, no. Però això no és rellevant. Són els seus votants els qui han d'entendre i han de valorar si el paper d'ERC en una investidura fallida era el d'aparentar més responsabilitat per la governabilitat d'Espanya que la que van mostrar Sánchez i Casado", ha exposat qui va ser també expresident de l'ANC.

Preguntat per si es va sentir còmode amb el fet que JxCat digués "no" com també van fer el PP, Cs i Vox, Sànchez replica que "els únics que es van sentir còmodes" en la investidura van ser el candidat del PSOE i el del PP perquè, al seu parer, té el mateix objectiu, que és reforçar el bipartidisme.

JxCat manté la incògnita sobre què votarà en una nova sessió d'investidura, però rebutja convocar unes altres eleccions generals: "Unes altres eleccions només interessen al PP, que és l'únic que hi té alguna cosa a guanyar".

Jordi Sànchez interpreta que uns altres comicis ni tan sols convenen al PSOE perquè, malgrat que podria guanyar alguns escons, continuarà depenent d'altres forces per governar en un escenari que seria "més o menys" com el d'ara.

