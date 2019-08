Reparada l'avaria ferroviària entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig

Prealerta #FERROCAT #ProteccioCivil @rod16cat informa: Gestionant-se servei alternatiu per carretera entre Cambrils i Vandellòs. Circulació de trens interrompuda en aquest tram per incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric. https://t.co/9aOnVdTnJq — Protecció civil (@emergenciescat) August 23, 2019

Els tècnics d'Adif han reparat l'avaria que afecta des de les 8.30hores el subministraments elèctric en el tram l'Hospitalet de l'Infant – Mont-roig del Camp però es manté sense servei el trajecte en tren entre l'Hospitalet de l'nfant i l'Ametlla de Mar, segons ha informat Renfe.L'avaria s'ha produït a les 8.30 hores i afecta els trens de la línia R16 i els de Llarga Distància Corredor del Mediterrani. Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'Ametlla i l'Hospitalet de l'Infant.Com a conseqüència d'això hi havia dos trens aturats a l'Hospitalet de l'Infant. La incidència afecta als trens de la línia R16 i de Llarga Distància del Corredor Mediterrani i s'està gestionant servei alternatiu per carretera entre Cambrils i Vandellòs. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Ferrocat.Una altra incidència altera el servei a Barcelona de les línies R2 sud, R2 nord, R11, R13, R14, R15 i R16, que sofreixen retards d'una hora per una avaria en l'estació de Sants.