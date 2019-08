«Elogi del viure», la brúixola de Joan Maragall per anar pel món

Símbol editors treurà a les llibreries el setembre un text molt representatiu de Joan Maragall, Elogi del viure, que expressa bé la filosofia i manera d'entendre el món del poeta i pensador modernista. Maragall va publicar-lo en castellà al Diario de Barcelona poc abans de morir, el 1911. L'article inclou un apartat poètic que va ser traduït posteriorment al català. Ara, Símbol editors publica -amb il·lustracions de Marta Casals- aquest text poètic:"Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò pel qual serveixes, allò en el qual et sents un entre els homes. Esforça’t en la teva tasca com si de cada detall que penses, de cada mot que dius, de cada peça que hi poses, de cada cop del teu martell, en depengués la salvació de la humanitat. Car en depèn, creu-me. Si, oblidat de tu mateix, fas tot el que pots en teu treball, fas més que un emperador que regís automàticament els seus estats; fas més que el qui inventa teories universals només per satisfer la seva vanitat, fas més que el polític, que l’agitador, que el qui governa. Pots negligir tot això i l’adobament del món. El món s’arreglaria bé tot sol, només que tothom fes el seu deure amb amor a casa seva".L'editora, Núria Sales, ha explicat aperquè van decidir publicar aquest text: "Vàrem triar aquest fragment de text de Maragall, convertit després en poema perquè, a part del seu valor literari té un valor inspirador semblant al que té el poema IF, de Rudyard Kipling, que també vàrem publicar fa uns anys en català. També s'emmarca en la voluntat d'acostar textos literaris a un públic diferent del que compra antologies o llibres de poesia. En aquest sentit, l'any passat vàrem publicar el "Llibertat", de Paul Eluard, il·lustrat per en Jordi Vila Delclós.L'article sencer ha estat valorat pels estudiosos del poeta com un exemple de l'ideari de Maragall, molt impregnat dels corrents vitalistes i de la filosofia de Nietzsche. Maragall hi fa un cant a l'esforç i a la voluntat per reeixir i ser feliç. "Viure és aquell impuls de l’ésser que, en tant que és, es resol en esforç per a ser més". I aconsella als lectors: "Esforceu-vos; res més que això i haureu justificat la vostra vida. Reforçant-vos a vosaltres mateixos, només això, ja haureu reformat el món". Rellegir Maragall sempre és una manera magnífica d'entomar el futur immediat, tan ple d'incerteses.

