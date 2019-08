La peculiar (i radical) mesura d'uns lavabos de Gal·les per evitar que s'hi practiqui sexe

Una estrident alarma, portes que s'obren de bat a bat i un raig d'aigua ben freda. Aquest serà el càstig de totes aquelles persones que practiquin sexe o actuïn de forma vandàlica en uns lavabos públics d'un poble de Gal·les, a Porthcawl. L'ajuntament d'aquesta localitat de 16.000 habitants vol promoure un municipi "excel·lent per viure", censurant així comportaments que l'administració local considera inapropiats.Les mesures han estat rebudes de manera impopular. Els lavabos públics no només rebutjaran els actes sexuals o vandàlics, sinó que també intentaran que els sense sostre no es tanquin a les instal·lacions públiques pes passar-hi la nit. L'ajuntament col·locarà sensors de moviment que detectaran canvis inusuals, sensors de pes per si entren més d'una persona en un lavabo i altres mesures com l'apagada de llums per si s'està massa temps al lavabo.El cost per a l'administració local ha estat de 180.000 euros, un preu que ha generat molta controversia entre els veïns. Els mateixos ciutadans de la localitat gal·lesa hauran de pagar "entrada" per utilitzar els lavabos.

