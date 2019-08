C. Tangana actuarà gratis dissabte a Bilbao «contra la censura institucional»

https://t.co/EBJmYGMT1K

Censurar y prohibir no es la forma de educar — El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer proyecto muchas. https://t.co/uRICPLlxN2 — El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

Las mujeres que me escuchan no son menos feministas que nadie. Son mujeres que eligen por sí mismas en qué roles de películas, canciones o novelas quieren identificarse.https://t.co/Az0oOnaWKy — El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

El raper madrileny C. Tangana actuarà dissabte que ve a Bilbao de forma gratuïta com a protesta "contra la censura institucional". L'ajuntament de la capital biscaïna va cancel·lar-li el concert per les seves "lletres masclistes".A través de les seves xarxes socials, l'artista s'ha pronunciat dues setmanes després que l'Ajuntament de la capital biscaïna vetés la seva actuació, programada per al dissabte 24 d'agost al marc de l'Aste Nagusia."Censurar i prohibir no és la forma d'educar. En la meva música hi ha moltes dones, tant en les meves lletres com en els meus vídeos. No projecto una única imatge de la dona, en projecto moltes", s'ha defensat Tangana, que hores abans havia agraït a tota la gent "que ha aixecat la veu per ell en els últims dies".En la seva publicació, l'artista ha assenyalat que les dones que l'escolten "no són menys feministes que ningú". "Són dones que trien per si mateixes en quins rols de pel·lícules, cançons o novel·les volen identificar-se", ha afegit."Parlo molta merda en la meva música. Jo no faig discursos per educar a ningú. Pensa per tu mateix. Ens veiem dissabte a Bilbao", ha apuntat Tangana, que farà coincidir la seva actuació amb la qual el consistori bilbaí va programar per substituir-lo.La cancel·lació de la seva actuació, justificada en el contingut de les lletres d'algunes de les seves composicions, va arribar després que prop de 10.000 persones reivindiquessin en menys de 24 hores que el seu concert fos exclòs de la Setmana Gran de Bilbao.Des del consistori van assegurar que la decisió va ser presa per "l'obligació de no fer visible aquest tipus de missatges que denigren les dones". Després d'una gran reflexió, hem decidit que, en aquest moment, no hauríem de seguir endavant amb la contractació d'aquest artista ", va explicar llavors la regidora de Cooperació, Convivència i Festes de l'Ajuntament de Bilbao, Itziar Urtasun.

