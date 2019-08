La guàrdia costanera italiana immobilitza l'Open Arms per «anomalies greus»

La guàrdia costanera italiana ha decidit immobilitzar l'Open Arms aquest dijous després de detectar-hi "anomalies greus" en l'embarcació. Les inspeccions realitzades en el port sicilià de Porto Empedocle, on es troba el vaixell des de mitjans de setmana, han determinat el seu "immediat tancament administratiu" per qüestions de "seguretat de la navegació".En concret, tal com ha detallat la guàrdia costanera en un comunicat recollit pels mitjans locals, el que impedeix donar llum verda a l'embarcació humanitària és que aquesta no compleix "la normativa en matèria de protecció de l'àmbit marí i a l'entrenament i familiaritat de la tripulació amb els procediments d'emergència".La immobilització estarà vigent fins que se solucionin "les irregularitats tècniques i operatives" detectades durant els exàmens.

