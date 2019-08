Entre Trump i la por a una recessió: el G-7, en sis claus

La 45 cimera del G-7, que té lloc a Biarritz fins al 26 d'agost, reuneix els caps de govern de les principals potències econòmiques: el president dels EUA, Donald Trump; el de França, Emmanuel Macron; la cancellera alemanya, Angela Merkel; el primer ministre britànic, Boris Johnson; el d'Itàlia, Giuseppe Conte; el del Canadà, Justin Trudeau, i el del Japó, Shinzo Abe. La trobada es produeix enmig d'un clima enrarit econòmicament i polític. Aquestes són les principals claus que envolten un G-7 en què s'evidencien altre cop les profundes divisions entre els poderosos del món.Els aliats tradicionals dels Estats Units tasten des del novembre del 2016 l'american first de Donald Trump. La política proteccionista de l'administració republicana ha desconcertat la UE i les altres potències. La manera ben explícita amb què Trump ha desfermat les guerres comercials amb la Xina ha tensat les relacions internacionals. Washington també ha imposat aranzels a l'acer i l'alumni europeus. La imposició unilateral d'aranzels per part del govern de Trump xoca de ple amb la mateixa concepció del G-7, creat per consensuar, entre d'altres, grans polítiques comercials. En el transcurs de la cimera, els representants de la UE (els presidents del Consell i de la Comissió), que hi són convidats, tornaran a defensar que tot canvi en la política aranzelària es discuteixi en el marc de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).El G-7 es trobarà a només dos mesos de la data del 31 d'octubre, quan s'ha de materilaitzar, per les bones o per les dolentes, el Brexit. La trobada pot ser una de les darreres posades en comú entre el nou primer ministre britànic, Boris Johnson, i la resta de líders mundials, entre ells Macron i Merkel, que s'han reunit prèviament amb el dirigent conservador. Trump trobarà en Johnson un amic nou. El president nord-americà ha saludat amb eufòria l'arribada de Johnson a Downing Street. El Brexit apareix, junt amb la guerra comercial, com un gran element de fractura en el si del G-7.És una de les grans divisions entre els líders de les potències industrials. Els Estats Units ja han mostrat la seva indiferència envers els reptes del canvi climàtic. La retirada de Washington dels acords de París ja ho va evidenciar i aquesta postura de Trump -molt influït pels corrents ideològics negacionistes sobre el clima- l'allunya encara més de la UE i del Canadà.Rússia va ser incorporada al G-7 el 2002 com a membre de ple dret i el grup va passar a anomenar-se G-8. Però les coses van canviar després ue el 2014, Putin annexionés Crimea a la Federació Russa i esclatés una greu crisi amb Ucraïna. Rússia va ser castigada i foragitada de les cimeres. Ara, aquest tema també divideix Washington i els seus aliats, ja que Donald Trump, d'una vegada cada cop més vehement, es mostra favorable a la seva readmissió. Una pretensió a la qual s'oposen la resta de membres, temoroses que això afebliria Europa davant Moscou.La denúncia feta per l'Administració Trump de l'acord nuclear amb l'Iran ha estat un altre element de crisi en les relacions entre els dos costats de l'Atlàntic. L'any 2015 es va tancar a Viena un tractat signat per l'Iran, els EUA (aleshores governat per Barack Obama), Regne Unit, Alemanya, Rússia i la Xina que establia una limitació a l'enriquiment d'urani iranià. Però Washington va rebutjar l'acord i se'n va desvincular el 2018, cosa que va fer que Teheran tornés a enriquir urani. França està sent un dels països més actius diplomàticament amb l'Iran per resoldre aquesta crisi.És el gran fantasma que envolta el G-7. La cimera es produeix enmig de remors de recessió econòmica. Ja fa temps que l'economia dona mostres de desacceleració. La contracció del PIB alemany en el segon trimestre d'any, la incertesa que provoquen les guerres comercials de Trump i els temors que implica el Brexit, com l'increment de tensió internacional, han posat nerviosos els mercats. També molts experts nord-americans alerten d'una recessió que podria produir-se l'any 2020. Precisament quan Trump haurà d'afrontar la seva campanya de reelecció.

