Cinc coses que has de saber sobre els incendis de l'Amazònia

La selva amazònica crema. Els incendis al Brasil s'han incrementat en un 80% en el mateix període respecte a l'any passat i el foc avança sense control a través de milers de focus diferents. A tot el país, en el que portem del 2019, ja hi ha hagut més de 73.000 incendis, la meitat dels quals han tingut lloc a la selva tropical, considerada el pulmó del planeta.Segons l'agència Associated Press, les zones de Mato Grosso, Pará i Amazones són les més afectades per les flames: representen més d'un 41% de les regions assolades pels incendis.Els incendis forestals a la selva amazònica han batut rècords: des de principis de 2019 se n'han detectat 72.842, un 83% més que l'any anterior. Només des de dijous passat, s'han produït 9.507 nous incendis en aquesta zona."Els incendis sempre tenen un origen humà. El foc és utilitzat per netejar zones que han estat desforestades i així preparar les terres per a l'agricultura", explica Paulo Moutinho de l'Institut d'Investigació Mediambiental de l'Amazònia. De fet, l'augment sense precedents dels incendis forestals s'ha produït des que Jair Bolsonaro es va convertir en president de Brasil i va promoure l'explotació de la regió de l'Amazones per a l'agricultura i la mineria.El líder brasiler culpa dels focs, precisament, a les ONG i deixa entreveure que les organitzacions podrien estar provocant-los intencionadament perquè el seu govern els ha retallat els fons.Segons explica l'especialista Alfredo Sirkis a El Periódico, si es destrueix aproximadament un 5% més de selva amazònica, es poden produir canvis irreversibles, com en el règim de pluges. Això pot causar inundacions, vents extrems, desertificació en certes zones i onades de calor, entre altres.L'Amazònia conté un terç dels boscos primaris del món i, a través del riu Amazones i els seus afluents, proporciona el 20% de l'aigua dolça no congelada de la Terra. A més a més, actua com un "magatzem de CO2": absorbeix més de 90.000 tones d'aquest gas, la qual cosa esdevé vital per a regular l'escalfament global.

