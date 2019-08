Detinguda per conduir èbria i contra sentit per la Ronda de Dalt

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dijous a la matinada una dona que conduïa un turisme contra sentit i a gran velocitat per la Ronda de Dalt. La policia ha localitzat el vehicle aturat en sentit contrari, i la conductora ha donat una taxa d'alcoholèmia de 0,73mg/l.Segons ha informat la Guàrdia Urbana, durant la conducció temerària de la dona, un taxista i diversos vehicles han hagut de sortir de la via ràpidament per evitar ser envestits i provocar un accident. Se la investiga per un delicte contra la seguretat viària.

