Neix Tsunami D per donar resposta «desobedient i no violenta» a la repressió

📣 Recuperem la iniciativa!

⏩Amb la noviolència i la desobediència civil com a eines, avancem-nos a la sentència.

Canviem l’estat de les coses:

suma’t al #TsunamiDemocràtic

Tu ets el tsunami! 🌊 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) September 2, 2019

Cal recuperar la iniciativa, i en tots els àmbits. Aquesta és una bona manera, intel·ligent. El compromís amb la no violència ens fa més forts, que ningú en tingui cap dubte. I sí, ara comença el temps de la represa. https://t.co/RNXvdkKKoi — Carles Puigdemont (@KRLS) September 2, 2019

Junqueras: Votar no és delicte! La democràcia prevaldrà per sobre de tot i ens conjurem per defesar-la! Sempre! #tsunamidemocratic https://t.co/VVvwTgWc1A — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 2, 2019

Tal com vam sortir a defensar les urnes i el dret a vot, sortirem a defensar la democràcia i exercir els drets i llibertats tantes vegades com faci falta.

Fer un referèndum no és cap delicte. Defensar la independència, tampoc. #TsunamiDemocràtic https://t.co/XOC0ngW8U4 — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) September 2, 2019

Molta gent creu que l’independendentisme té el dilema de com respondre a la sentència, i no és cert.

El dilema el té l’Estat, que ha de decidir quina sentència dicta.

Nosaltres només tenim l’opció de reaprendre i reprendre el camí.#TsunamiDemocràtic #Independència — Josep Costa🎗 (@josepcosta) September 2, 2019

Cal organitzar la resposta a la sentència des de la desobediència civil massiva i continuada. Provoquem junts un #TsunamiDemocràtic. Som-hi! https://t.co/czqMT3FWjG — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) September 2, 2019

El debat sobre quina és la resposta que s'ha de donar a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O i al context de repressió després de la desacceleració del procés centra el debat i les preocupacions independentistes. Fora dels flaixos de les càmeres, un grup de persones vinculades a la societat civil fa temps que treballen amb el vistiplau d'entitats i partits per marcar la pauta de la reacció de forma independent i en clau de "desobediència i no violència". El reclam és simple però ambiciós: drets, llibertat i autodeterminació.Aquest dilluns a les nou del matí han començat la campanya Tsunami D (la D fa referència a "Democràtic") i, a l'espera que es coneguin més detalls, la primera "acció massiva" la preparen pel 29 de setembre, en vigílies pel segon aniversari de l'1-O.Els promotors han fet públic un curt a més de perfils a les xarxes amb el hàshtag #tsunamidemocràtic i una web . Entre els noms que han donat suport a la iniciativa hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira o Jordi Cuixart entre d'altres. La pàgina incorpora un comptador per la primera acció que farà la plataforma més enllà de les xarxes.Fonts coneixedores de la iniciativa expliquen que no es tracta només de donar una resposta immediata al veredicte del Suprem -la manifestació en contra ja es dona per descomptada- sinó d'articular una agenda de mobilització permanent "a llarg termini" que sigui sostenible en temps i forma i que abraci la justícia social i no ajorni la lluita pels drets.També que sigui capaç de sobreviure a l'escenari d'un avançament electoral a Catalunya que va guanyant cada vegada més força. Tot plegat assumint les contradiccions i incomoditats que poden generar diverses formes de protesta necessàries per avançar.L'objectiu dels impulsors de Tsunami D és instaurar "un nou paradigma" del tipus de mobilització que fins ara ha fet l'independentisme i sempre des de la "no violència". Alhora, es mouen sota la premissa que tota iniciativa ha de servir per superar "el bloqueig" que suposa la desunió independentista i que en cap cas el tipus de resposta pot suposar "una confrontació entre catalans". Creativitat i aire fresc, asseguren, són dos dels ingredients que volen aportar a la protesta.Aquest dilluns s'han donar a conèixer de forma pública amb importants suports polítics. En les pròximes hores, és previsible que més personalitats i dirigents vinculats a l'independentisme que estan vinculats o bé en contacte amb els impulsors expressin públicament el seu suport al grup de treball.

Manifest de Tsunami Democràtic by naciodigital on Scribd

