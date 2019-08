Kilian Jornet, davant un nou rècord impossible

Aquest diumenge es disputa una nova edició de la Pikes Peak Marathon , una cursa nord-americana que s'enfila per sobre les 4.300 metres amb distància pràcticament de marató (41,2 km) i 2,382 metres de desnivell positiu. És la cinquena cursa de la temporada a les Golden Trail Series i amb l'absència dels dos vigents campions de la prova (Megan Kimmel i Dakota Jones) tots els focus se centren en Kilian Jornet.El corredor català arriba als Estats Units en un moment pletòric de forma després de guanyar la Sierre-Zinal per setena vegada rebaixant de forma considerable el rècord històric de la prova alpina. Jornet ha disputat dues curses aquesta temporada i ha aconseguit dos triomfs nítids (Zegama i Sierre-Zinal) que el converteixen en el rival a batre a la Pikes Peak Marathon, la prova que ja va guanyar quan la va córrer el 2012 tancant l'etapa gloriosa de Matt Carpenter.El corredor nord-americà resident a la zona es va erigir durant una pila d'anys en l'autèntic dominador de la Pikes Peak Marathon amb 12 victòries entre 1989 i 2011 que el van convertir en un mite de les curses de muntanya als Estats Units. De fet, Carpenter continua essent el rival a batre de la prova atès que ostenta un rècord brutal aconseguit el 1993 amb un temps de 3:16:39 que sembla un registre imbatible. Per a fer-nos una idea de la seva magnitud, Kilian Jornet va guanyar el 2012 amb un temps de 3:40:26 i al llarg del segle XXI no hi ha hagut cap corredor capaç de completar la prova per sota les 3 hores i mitja.A la Sierre-Zinal Jornet va batre un rècord amb 16 anys de vigència. El repte a la Pikes Peak Marathon és encara més gran i difícilment el català podrà igualar el registre de Carpenter, però ho té tot de cara per millorar de forma clara el seu registre de 2012.La cursa comptarà amb la presència d'Andreu Simon, que en els darrers dies ha entrenat amb Kilian per preparar la prova nord-americana i corredors com Rémi Bonnet, David Sinclair o Bartlomiej Przedwojewski es perfilen com els grans rivals del català per la victòria.En categoria femenina s'espera la presència de la guanyadora de Sierre-Zinal Maude Mathys i de Ragna Debats, que és una de les grans candidates a la victòria si acaba participant a la cursa (va ser baixa a última hora a Suïssa fa un parell de setmanes). Amb baixes destacades d'última hora (Silvia Rampazzo, Eli Anne Dvergsdal, Holly Page), Debats té una gran oportunitat per brillar en una distància "curta" per a les seves condicions d'ultrafondista.Una altra corredora catalana inscrita a la Pikes Peak Marathon és Eli Gordón, que aquest any no està assolint els mateixos resultats de 2018 però que acostuma a rondar els primers llocs de la cursa com demostra el 5è lloc de la Marató del Mont Blanc o el 17è lloc final de la Sierre-Zinal.

