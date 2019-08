​Mor de forma sobtada Josep Rabascall (JxCat), alcalde de Maspujols

L'alcalde de Maspujols (Baix Camps), Josep Rabascall, ha mort aquest dijous de forma sobtada als 63 anys. El batlle ha patit un infart mentre es trobava de vacances a Benasc, al Pirineu d'Osca, segons han confirmat fonts de Junts per Catalunya. Rabascall ha estat alcalde d'aquest municipi del Baix Camp durant dotze anys i va revalidar el càrrec el maig passat sota les sigles de Junts per Maspujols.L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial per a aquest divendres, dissabte i diumenge, i la bandera de la casa de la vila onejarà a mig pal. A més, s'han suspès els actes de final de festa major previstos per aquests dies.En un comunicat, l'Ajuntament, els regidors i treballadors de la corporació han lamentat la pèrdua de Rabascall i han mostrat el seu condol a la família "en aquests moments tan dolorosos en què el seu record com a alcalde i bona persona estarà present amb nosaltres". A més, també han volgut fer un agraïment especial "a l'esforç i dedicació al poble de Maspujols".Josep Rabascall era alcalde del municipi des de 2007. Des del passat 15 de juny quan va ser investit de nou alcalde encarava el seu quart mandat consecutiu amb majoria absoluta, i en les eleccions municipals de 2015 va encapçalar l'única força política que s'havia presentat a les eleccions. Rabascall, però, havia estat alcalde de Maspujols en una etapa anterior, del 1979 al 1983, essent en aquell moment l'alcalde més jove de l'estat espanyol amb 23 anys.Segons ha informat el Consell Comarcal del Baix Camp en un comunicat, entre els projectes més destacats de la seva gestió com alcalde cal indicar la reobertura de l'escola i el projecte de construcció del nou edifici per al centre educatiu, que està en fase de licitació per part de la Generalitat. Una altra de les fites de la seva gestió ha estat la cobertura de la pista poliesportiva del municipi.Durant el darrer mandat, Rabascall va presidir la societat comarcal Secomsa Gestió, que gestiona la planta de tractament mecanicobiològica del Baix Camp, tot i que el relleu en aquest càrrec estava previst per al mes de setembre. A més, des del passat 23 de juliol era conseller comarcal del Consell Comarcal del Baix Camp, quan va prendre possessió del càrrec.El president del Consell Comarcal, Joaquim Calatayud, i els alcaldes de l'Aleixar, Antoni Abelló, i de Vilaplana, Josep Bigorra, s'ha desplaçat fins a l'Ajuntament de Maspujols en conèixer la notícia per donar el seu suport a la corporació municipal, i als treballadors i treballadores de l'Ajuntament. També s'hi han desplaçat els exalcaldes de Maspujols Enric Matas i Joan Emili Llauradó.Josep Rabascall estava casat i tenia dos fills, de 36 i 34 anys, respectivament, i una neta. Pel que fa a la seva vida professional, havia tingut una empresa de riscos laborals, i actualment estava prejubilat. L'infart que li ha causat la mort li ha sobrevingut a Benasc, on tenia un apartament. Rabascall sempre havia practicat exercici físic, especialment l'atletisme.

