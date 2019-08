Els amos del món es troben a Biarritz: qui és qui en la cimera del G-7

Donald Trump, pensant en la reelecció Trump, a la Casa Blanca. Foto: White House

El president nord-americà arriba a Biarritz pocs dies després del seu darrer exabrupte: la proposta de comprar Groenlàndia a Dinamarca. Però tot el que fa i diu Trump està centrat en l'únic objectiu que té al cap: la reelecció que ha d'afrontar el novembre del 2020, una batalla difícil que no té ni de bon tros guanyat. Els índexs d'acceptació continuen assenyalant que la seva popularitat resta per sota del 45%. El seu discurs dur en immigració i la seva vehemència en la guerra comercial no afluixaran a la cimera, on es trobarà amb un aliat fins fa poc inesperat: Boris Johnson.

Emmanuel Macron, l'oposició a Trump Emmanuel Macron en una cerimònia a París. l'Elisi, després d'haver assumit la presidència

Amfitrió de la cimera, el president francès desplegarà les seves dots diplomàtiques. Però, sobretot, Macron és el gran aliat de Merkel enfront un Trump proteccionista i hostil a la Unió Europea, i un Regne Unit que vol marxar com sigui de la UE el 31 d'octubre. Intentarà suavitzar el primer ministre britànic i allunyar-lo, si és possible, de Trump. I, sobretot, preservar l'eix Berlín-París com a eix central europeu.



Angela Merkel, el cor de la UE Angela Merkel cara a cara amb Donald Trump en un anterior G-7

La cancellera arriba a la cimera afeblida pels seus tremolors, que han recordat que la fins fa poc totpoderosa alemanya és també fràgil i amb un futur acotat per l'anunci de retirada de la direcció del seu partit, la CDU. Des que va obrir les fronteres alemanyes als refugiats, la imatge de Merkel ha canviat i apareix com l'abanderada dels valors europeus. Recentment, va solidaritzar-se amb les congressistes atacades pel president dels EUA. Aliada de Macron, se les veurà altre cop amb Trump i continuarà apamant Johnson, amb qui es va reunir fa dos dies.





Boris Johnson, amb el Brexit per bandera Boris Johnson, en una imatge d'arxiu

És el nouvingut. El líder conservador britànic ha aconseguit fer-se amb el ceptre que anhelava, el de primer ministre del seu país. Ho ha fet amb la bandera de l'euroescepticisme i l'aposta per un Brexit dur, una carta que ara comença a veure com a molt arriscada. Johnson combina la proximitat ideològica amb Trump amb un caràcter més empàtic que el de l'amic americà. Caldrà veure com gestiona la cimera, amb els ulls posats en el 31 d'octubre, data fatífica per sortir de la UE. Pe`ro molt abans, en els moviments que els seus nombrosos enemics duen a terme a Westminster buscant la seva caiguda.

Shenzo Abe, la primera "víctima" de Trump El primer ministre del Japó, Shinzo Abe, i el president nord-americà, Donald Trump

El primer ministre japonès encara recorda la seva primera trobada amb Trump. El president dels EUA li va encaixar tant la ma que a punt va estar de trencar-li. Les relacions entre tots dos països són bones i Abe és un polític de l'ala més dretana i nacionalista dins del seu Partit Liberal Democràtic. Però hi ha diferències de fons amb Washington. Els coquetejos de Trump amb Corea del Nord inquieten el Japó, i el presdient nord-americà s'ha queixat del "desequilibri" en les relacions comercials amb Tòquio.



Justin Trudeau, el perfil suau del Canadà El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau

El primer ministre canadenc encarna el rostre amable de l'Amèrica del Nord. Líder del Partit Liberal en un país on els liberals són l'alternativa progressista, Trudeau ha discrepat obertament de Trump en temes com el canvi climàtic i el proteccionisme. També ha lluït bona sintonia amb les institucions internacionals i ha aparegut sovint com un anti-Trump. Però tampoc ell ha pogut evitar els escàndols. Fa mesos es va descobrir que havia beneficiat una constructora.