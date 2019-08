​Els viticultors no podran evitar la rebaixa del preu del raïm d'aquesta verema

La crisi del preu del raïm no es podrà resoldre a curt termini, de manera que e ls viticultors hauran d'acceptar que se'ls arribi a pagar a només 30 cèntims el quilo . La cimera que ha convocat aquest dijous el Govern amb pagesos, cavistes i altres representants del sector vinícola ha servit per constatar que durant la verema d'enguany, que acaba de començar, no serà possible apujar preus, però totes s'han emplaçat a reunir-se el novembre per trobar solucions que posin remei a una situació que ve de lluny.Malgrat acceptar el resultat de la trobada, que s'ha allargat més de dues hores i mitja, els representants dels viticultors mantenen la vaga del 5 de setembre per visibilitzar la seva demanda de cobrar imports justos A la reunió, que s'ha celebrat a la seu de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), hi han acudit, per part dels cellers, Freixenet, Codorniu, García Carrión (elaborador de Jaume Serra), Caves Pere Ventura, Vallformosa i el celler Josep Pinyol.En representació dels viticultors hi havia l'Associació de Viticultors del Penedès, Unió de Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), les tres organitzacions signants del manifest amb el qual es van iniciar les mobilitzacions i que han convocat la vaga del 5 de setembre. També han participat en la trobada l'Institut del Cava i la federació de cooperatives.Els participants, encapçalats per la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, han coincidit en el fet que la reunió ha marcat "un punt d'inflexió", i s'hi ha mostrat certa dosi d'autocrítica i de la voluntat compartida de posar remei a la crisi del raïm. Jordà, que creu que cal pagar "preus dignes" als viticultors, ha subratllat que per part de tothom s'ha assumit que s'és corresponsable de no haver fet prou per evitar els imports irrisoris, si bé alhora que a la verema d'enguany tampoc es poden apujar. Per la franja baixa figuren els 30 cèntims de Freixenet per al macabeu, el xarel·lo i la parellada collits a màquina, i que són els tres raïms del cupatge clàssic del cava.Segons els viticultors, Jaume Serra, que és l'altre gran comprador de raïm juntament amb Freixenet, pagarà uns 33 cèntims i a Codorniu parteixen dels 35 cèntims. Aquests són els imports malgrat que els pagesos recalquen que tan sols per cobrir costos haurien de percebre un mínim de 35 a 40 cèntims el quilo."Els pagesos cobraran el preu del raïm per sota del que els podria compensar", ha reconegut la consellera, si bé ha insistit en el fet que la cimera no l'havia convocat per negociar el preu d'enguany sinó per garantir que la crisi "no passi mai més". Tot i això, caldrà esperar a partir del novembre, quan es convocarà una nova trobada amb els mateixos participants per discutir de les solucions una vegada hagi passat la verema.Sobre Jordà ha recordat que enguany s'ha produït "una tempesta perfecta" que ve provocada per excedents d'anyades anteriors. Segons ella, és el resultat de "no haver fet els deures en el sector" prèviament. "L'administració potser també ha fet alguna cosa malament", ha admès.Considera que el camí ha de ser "endreçar" la Denominació d'Origen (DO) Cava i donar suport al pla estratègic, i ha anunciat que demanaran una reunió amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, per tractar sobre les autoritzacions de milers d'hectàrees noves de ceps sota l'empara de la DO. L'increment de superfície, i per tant de quilos disponibles en el mercat, és un altre motiu que inquieta els viticultors per l'impacte en el preu del raïm.Els representants de les tres grans cavistes amb els preus més baixos (Freixenet, Jaume Serra i Codorniu) no han fet declaracions, i ha parlat en nom dels cellers Pere Ventura (de les caves del mateix nom), el qual ha reiterat que la rebaixa es deu al "desequilibri" entre l'oferta i la demanda que afecta tothom, però creu que cal esperar a després de la verema per abordar les solucions. "No és el moment de parlar de preus", ha ressaltat. No obstant això, ha celebrat que tot el sector estigui d'acord en el fet que cal buscar solucions, ja que "fins ara hi havia dubtes", ha precisat. Un dels àmbits des d'on es miraven amb recel els possibles passos a seguir era el cooperatiu, si bé ja havia patit una reducció de preus del vi base cava.Ventura també ha emplaçat el viticultor que enguany "veurà traït l'esforç que no s'ho miri així", però entre els pagesos se'ls fa difícil fer-se càrrec de la situació. A més, senten que no tenen massa marge de maniobra, ja que l'alternativa de no collir el raïm els suposaria no obtenir cap ingrés i aguantar-lo un temps al cep, que es fes malbé i que els cellers no els en compressin.És per tot plegat que no es plantegen recórrer a aquestes vies, fent així un "exercici de responsabilitat", ha afirmat la representant sectorial de les JARC, Isabel Vidal. Malgrat que mantenen la vaga del 5 de setembre per mostrar la seva disconformitat amb els preus, Vidal ha admès que serà una jornada d'aturades "simbòlica" i que caldrà esperar a les solucions que es puguin perfilar de cara a les següents veremes.La representant dels pagesos ha considerat que també tenen part de responsabilitat de la crisi perquè es van situar en "una zona de confort" i no van utilitzar totes les eines al seu abast per evitar-la. Encara que s'hagi anunciat que no hi ha marge de maniobra enguany, els viticultors també han demanat responsabilitat a les empreses i que almenys en casos puntuals reconsiderin els preus, però els grans cellers no semblen estar disposats a cedir. A més, quan se li ha plantejat a Ventura si la vaga d'un dia faria molt de mal a les empreses, la resposta ha estat clara. "Honestament, no", ha admès.

