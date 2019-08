VÍDEOS Pornografia i el «Cara al Sol»: el boicot a les pantalles que porta de corcoll l'Splau

Que pasa en el splau? Zona infantil??🤷‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/9jrnZofNvV — kikoxavier4 (@kikoxavier4) August 20, 2019

Vídeos amb sexe explícit en la zona infantil o la lletra delsobreposada sobre una bandera espanyola en el recinte de màquines recreatives. Aquestes són algunes de les imatges que s'han reproduït en els darrers dies a través de les pantalles del Centre Comercial Splau de Cornellà de Llobregat. Diversos usuaris ho han denunciat a través de les xarxes socials.La raó és que les pantalles han estat objecte constant de bretolades. L'empresa s'ha desvinculat dels fets i ho ha atribuït als sistemes operatius de les televisions intel·ligents, que són compartits amb alguns telèfons mòbils, als quals només els cal connectar-se a la mateixa xarxa Wi-fi que la pantalla per poder reproduir el que desitgin. És a dir, que qualsevol persona amb un smartphone -no cal la intervenció d'un expert en informàtica- ha pogut modificar les imatges projectades en qualsevol moment.L'empresa, tal com va explicar a SER Catalunya, ja va convocar una reunió aquesta mateixa setmana i treballa per articular una operació que pugui posar-hi solució i que les imatges dels vídeos que vénen a continuació no es tornin a repetir.

