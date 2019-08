ENQUESTA Creus que hi ha un problema de seguretat a Barcelona?

La seguretat de Barcelona s'ha convertit, sens dubte, en un dels debats de l'estiu -fins i tot hi ha acabat intervenint la premsa estrangera -. Les les xifres d'homicidis i de robatoris violents han centrat el debat polític , tant a la Generalitat com a l'ajuntament de la capital catalana. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, defensen que les dades "no són bones", però la situació no és "ni alarmant ni excepcional". I tu? Què en penses? Vota a l'enquesta!

