«En vuit segons que mires el WhatsApp, un nen ja es pot haver ofegat»

En el que portem d'estiu han mort ja 23 persones a les platges catalanes. La meitat, majors de 70 anys , i un 36%, joves sans i bons nedadors que es banyaven amb bandera groga o vermella. Però Protecció Civil alerta també d'un altre col·lectiu de risc, els menors. I no pas a la platja, sinó a la piscina.De les quatre víctimes mortals aquest any a les piscines catalanes, la meitat, dues eren menors. Un percentatge que augmenta dramàticament si parlem d'ofegats "no mortals, però que pateixen ferides greus": 15 dels 16 casos d'aquest any corresponen a menors. Contra aquest risc, només hi ha una solució: no relaxar la vigilància."En els vuit segons en què mires un WhatsApp, un nen ja es pot haver ofegat", alerta Montse Font, cap de gestió del servei d'emergències de Protecció Civil. Que explica que els socorristes tenen més difícil la feina de vigilar els menors a les piscines que a les platges, per l'acumulació de banyistes en poc espai, i que han de ser "els adults" qui completin aquesta vigilància.

